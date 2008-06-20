Председатель ПАСЕ осуждает новые казни в Японии

Председатель ПАСЕ выступил с осуждением новых казней в Японии. "Я возмущен тремя имевшими место в Японии казнями, когда был казнен и человек 73-х лет", - отметил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Луис Мария де Пуч.

"Секретность, окружающая эти казни, внушает опасения, а теперь выясняется, что при нынешнем министре юстиции Хатояме Кунио их число возросло", - добавил Л.М. де Пуч, сообщили в ПАСЕ. Он призвал власти Японии немедленно ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене. "Смертная казнь неправосудна, ей нет места в цивилизованном обществе", - подчеркнул председатель ПАСЕ.

Япония имеет статус наблюдателя при Совете Европы, в 47 странах-членах которого смертная казнь не применяется.

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