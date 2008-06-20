YouTube открыл сервис для начинающих кинематографистов

Видеосервис YouTube открыл новый проект под названием Screening Room ("Просмотровый зал") для поддержки начинающих кинематографистов. По замыслу создателей, эта еженедельно обновляющаяся страница свяжет авторов нераскрученных фильмов с "глобальной" аудиторией, пишет Associated Press.

Раз в неделю в Screening Room будут выкладываться четыре новых ролика. Отбором будут заниматься сотрудники YouTube при поддержке кинематографистов из Sundance Channel. Большинство отобранных картин будут иметь фестивальное прошлое, но работы дебютантов, самостоятельно присылающих свои проекты в Screening Room, будут только приветствоваться. Зрители смогут покупать понравившиеся им фильмы через Screening Room.

По мнению Сары Поллак, отвечающей в YouTube за раздел кино и мультфильмов, Screening Room может оказаться очень перспективным инструментом для молодых режиссеров. В качестве примера Поллак привела историю с короткометражкой "Spider" ("Паук"), снятой Нэшем Эджертоном (Nash Edgerton): после успеха на YouTube фильм стал бестселлером в интернет-магазине iTunes. Создатели полнометражки "Four Eyed Monsters" ("Четырехглазые чудища"), ролик которой на YouTube посмотрели более миллиона человек, получили контракт на телевидении и возможность издать DVD.

Лента.ру