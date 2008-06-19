Футбольные клубы занимаются отмыванием денег?

Руководство FATF (международной группы по борьбе с отмыванием денег) объявило о начале расследования финансовой деятельности спортивных клубов Европы, Южной и Северной Америки. Главная цель расследования – проверить данные о том, что клубы отмывают деньги через инвестиции и трансферы спортсменов, пишет Financial Times.

Решение об этом было принято 18 июня вечером в Лондоне, сообщил руководитель FATF сэр Джеймс Сассун. Первоначально члены FATF намерены были сосредоточиться исключительно на деятельности футбольных клубов в Европы, однако затем было принято предложение расширить область расследования и на клубы в Южной Америке, а также деятельности североамериканских спортивных лиг.

По данным источника издания, результаты проверки не будут обнародованы, но будут использованы для разработки методов борьбы с финансовыми нарушениями.

Лента.ру