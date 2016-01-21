Завтра синоптики снова обещают украинцам снег, температура упадет до 10 градусов мороза

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что 22 января в Украине местами небольшой снег и гололедица.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По данным Укргидрометцентра, 22 января ночью в Украине, кроме южной части, днем в западных, северных и центральных областях местами небольшой снег, ночью на востоке умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью 9-14° мороза, в большинстве южных, центральных областей и на севере Левобережья местами 15-20°, днем 5-10° мороза; в Крыму, Донецкой и Луганской областях ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.