Полиция задержала боевика "Кучерявого", участвовавшего в оккупации города в 2014 году

Как сообщает Славянское отделение Краматорского отдела ГУ НП в Донецкой области, до захвата города 45-летний житель Славянска работал грузчиком и решил, что война – это его шанс заработать.

"Выбрав себе модный позывной "Кучерявый", получив автомат Калашникова и 200 гривен "аванса", боевик заступил на блокпосты террористов", - рассказали в полиции.

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Установлено, что в конце мая 2014 года подозреваемый вступил в так называемое "ополчение Первой славянской бригады".

Фигурант стоял на блокпосту по ул. Дарвина в Славянске, где осуществлял пропускной режим, проверял документы у прохожих граждан и осуществлял досмотр проезжающих автомобилей.

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"После освобождения города он эвакуировался в Донецк вместе с другими террористами. Но впоследствии, поняв, что за 200 гривен в неделю придется не только дежурить, но и воевать, он сбежал от боевиков на свободную территорию и скрывался в Славянске", - сказано в сообщении.

В настоящее время против задержанного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), за что предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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