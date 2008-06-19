10 человек оказались в больнице после празднования дня рождения

На протяжении 16-18 июня в инфекционное отделение Домановской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек (жители погт Домановка), которые праздновали 16 июня день рождения в частном доме и употребляли пищу домашнего приготовления.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего находились на праздновании 22 человека. По состоянию на 7 час. 19 июня госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.