Британия направит 3,5 тысячи аптечек для украинских военных - BBC
Великобритания передаст Вооруженным силам Украины 3,5 тыс. медицинских наборов для оказания первой помощи.
Об этом сообщил британский министр обороны Майкл Фэллон, передает BBC Украина.
По словам Феллона, стоимость наборов составляет более 700 тыс. долларов, однако украинская армия в апреле получит медицинские наборы бесплатно.
Тогда же британские военные эксперты продолжат проводить тренинги для бойцов Вооруженных сил Украины.
Фэллон напомнил, что Британия уже передавала украинской армии аптечки, палатки и зимнее снаряжение.
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В заявлении Министерства обороны Великобритании Фэллон отметил: "Этот подарок является ответом на просьбу Украины о помощи в уменьшении медицинских потерь, часто вызванных тяжелыми ранениями".
"Вооруженные силы Украины остро нуждаются в индивидуальных медицинских наборах для первой помощи, относительно которых продолжают обращаться к своим союзникам", - добавил британский министр.
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Британские военные проводят специальные тренировки для украинских бойцов. Кроме того, Британия направила часть своих сил в Балтийский регион для сдерживания российской агрессии за пределами Украины.