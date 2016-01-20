Британия направит 3,5 тысячи аптечек для украинских военных - BBC

Об этом сообщил британский министр обороны Майкл Фэллон, передает BBC Украина.

По словам Феллона, стоимость наборов составляет более 700 тыс. долларов, однако украинская армия в апреле получит медицинские наборы бесплатно.

Тогда же британские военные эксперты продолжат проводить тренинги для бойцов Вооруженных сил Украины.

Фэллон напомнил, что Британия уже передавала украинской армии аптечки, палатки и зимнее снаряжение.

Читайте такжеМинобороны утвердило первые военные стандарты на основе Натовских

В заявлении Министерства обороны Великобритании Фэллон отметил: "Этот подарок является ответом на просьбу Украины о помощи в уменьшении медицинских потерь, часто вызванных тяжелыми ранениями".

"Вооруженные силы Украины остро нуждаются в индивидуальных медицинских наборах для первой помощи, относительно которых продолжают обращаться к своим союзникам", - добавил британский министр.

Читайте такжеПредоставление Украине Javelin повлечет увеличение военного присутствия РФ на Донбассе – генерал США

Британские военные проводят специальные тренировки для украинских бойцов. Кроме того, Британия направила часть своих сил в Балтийский регион для сдерживания российской агрессии за пределами Украины.