Яценюк в сессионном зале читает новости УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетил празднование 15-й годовщины информационного агентства УНИАН.

В своей приветственной речи А.ЯЦЕНЮК отметил высокий профессионализм работников агентства.

Председатель ВР также признался, что когда в сессионном зале парламента на своем рабочем месте читает из компьютера новости, то это в первую очередь новости УНИАН.

За высокий профессионализм и по случаю праздника А.ЯЦЕНЮК вручил работникам агентства часы.