Яценюк в сессионном зале читает новости УНИАН
19:25, 18 июня 2008Общество
791 0
Арсений Петрович :))
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетил празднование 15-й годовщины информационного агентства УНИАН.
В своей приветственной речи А.ЯЦЕНЮК отметил высокий профессионализм работников агентства.
Председатель ВР также признался, что когда в сессионном зале парламента на своем рабочем месте читает из компьютера новости, то это в первую очередь новости УНИАН.
За высокий профессионализм и по случаю праздника А.ЯЦЕНЮК вручил работникам агентства часы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter