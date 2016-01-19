Обстрел мобильной группы 2 сентября: Тука заявил о выходе следствия на организацию наркотрафика

При расследовании расстрела сводной мобильной группы вблизи поселка Лобачево следствие вышло на организацию наркотрафика.

Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в Facebook.

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«Следствие вышло на организацию наркотрафика», - заявил он.

По его словам, «следователи ГВП (Главная военная прокуратура - УНИАН) сталкиваются с яростным сопротивлением со всех сторон. Но... продолжают работать!».

«Достаточно неожиданным оказалось информационное сопротивление. Я имею в виду обвинения, летевшие в адрес военного прокурора АТО Константина Кулика», - говорится в сообщении.

Тука отмечает, что «утечка информации была организована извне. И, по его словам, складывается впечатление, что именно приближение следователей к финалу и повлекло такую «атаку».

«Была проведена служебная проверка, которая не выявила никаких признаков коррупционных действий в военной прокуратуре АТО. Насколько мне известно, управление трафиком осуществляется чиновниками (иногда - в форме). Далеко не всегда эти люди живут в Украине», - добавил он.

Тука выразил надежду, что, несмотря на сопротивление, следователям удастся привлечь к ответственности не только "шестерок", которые действуют на линии разграничения, но и реальных организаторов и кураторов.

«По сравнению с этим делом, дело «бриллиантовых прокуроров» может оказаться детской забавой!», - отмечает председатель Луганской ВГА.

Как известно, 2 сентября в Луганской области расстреляна сводная мобильная группа: два человека погибли и четверо получили ранения.

В этот же день в штабе АТО подтвердили информацию о попадании в засаду боевиков группы по контролю за перемещением товаров через линию разграничения.

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По словам спикера Администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко, недалеко от поселка Лобачево, расположенного между Счастьем и Славяносербском, во вражескую засаду попала мобильная группа в составе волонтеров, работников Государственной фискальной службы, СБУ, военнослужащих-десантников Вооруженных Сил Украины.

По его словам, на пути следования группы были заложены мины, работал снайпер.