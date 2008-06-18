Погиб глава Шепетовской РГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи с гибелью в автокатастрофе председателя Шепетовской райгосадминистрации Хмельницкой области Виталия ЯЦУХА.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Это невосполнимая потеря для всех - родных и друзей, коллег и знакомых, для его земляков и всего нашего государства. В это трудное время разделяю Вашу боль и выражаю Вам свои самые искренние соболезнования», - говорится в письме-соболезновании В.ЮЩЕНКО к вдове погибшего Валентине ЯЦУХ.

Справка УНИАН. Президент назначил В.ЯЦУХА председателем Шепетовской РГА 11 апреля 2008 года.