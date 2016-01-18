На Донетчине СБУ задержала очередного террориста-беглеца из "Оплота" (видео)
На Донетчине Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала боевика незаконной вооруженной группировки «Оплот» террористической организации «ДНР».
Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Дзержинска прошел военную подготовку и обучение в лагере боевиков в Ростове-на-Дону (Россия), с оружием в руках нес службу на блокпостах, а также обслуживал военную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Боевику сообщено о подозрении.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.
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Как рассказал сам задержанный, его зовут Вадим и он 1989 года рождения. В "Оплота" он пошел в июле 2014 года с намерением заработать деньги.
После "обучения" в Ростове-на-Дону "служил" в Снежном Донецкой области. Боевик заявил, что кроме российских танков и БМП, видел возле Снежного комплекс "Бук", что из Тореза ехал в сторону РФ, а также постоянно прибывающих российских солдат.
По словам задержанного, после того, как его "командование" начало беспредельничать, он сбежал и теперь готов "искупить свою вину, защищая Украину от бандитов "ДНР".
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