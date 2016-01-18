В Николаевской области ухудшилась погода, снежные заносы достигли 2 метров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, об этом речь шла во время заседания областного оперативного штаба.

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"Наиболее сложные погодные условия в Николаевском, Березанском, Новобугском, Братском и Казановском районах – там снежные заносы местами достигают 1-2 метра, а вот в Снигиревском районе – после мокрого снега, дождя ударил мороз, на дорогах гололед, несколько поваленных деревьев, аварийщики ликвидируют повреждения на электролиниях", - сообщили в ОГА.

Как сообщила директор департамента образования, науки и молодежи Алла Велиховская, все учебные заведение ушли на временные каникулы, в некоторых детских садах организованы дежурные группы.

1168 жителей Николаевщины обратились за медицинской помощью, 460 – это жители областного центра. У 3 пациентов переохлаждение.

В общей сложности 1,8 тыс. коммунальщиков и 458 единиц техники вышли на борьбу со стихией в Николаевской области. В том числе 63 единицы техники и 98 работников Службы автомобильных дорог.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области из-за снегопада и сильного ветра без электроснабжения остались 47 населенных пунктов, 17 января с 7.00 в области ограничено движение автотранспорта на дорогах общего пользования. Областная власть объявила 18 и 19 января в области выходными днями.