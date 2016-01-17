Теракт в Буркина-Фасо: Яценюк поручил выяснить обстоятельства трагедии

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Трагедия, которая постигла украинских граждан в результате террористического акта в Буркина-Фасо, вызывает глубокую боль у всей нашей страны. Нет ни малейшего оправдания для актов насилия против невинных людей», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 15 января в столице Буркина-Фасо Уагадугу террористы атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid, где часто поселяются представители западных стран, в том числе сотрудники ООН.

16 января силы безопасности Буркина-Фасо нейтрализовали террористов и освободили заложников.

В результате атаки на отель погибли около 30 человек, среди которых много иностранцев, еще более 50 были ранены.

По данным МИД Украины, в результате теракта в Буркина-Фасо погибли 4 украинцев, в том числе 9-летний ребенок.

Сегодня представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Евгений Игнатовский в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что погибшая в результате теракта в столице Буркина-Фасо украинская семья владела кафе, на которое напали террористы.

По словам Игнатовского, в настоящее время дипломатические представительства принимают меры по репатриации тел погибших на родину.