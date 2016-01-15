Суд отказал ГПУ в апелляции на решение о мере пресечения в отношении Лукаш

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

Как отмечается, 15 января 2016 года судья-докладчик Апелляционного суда Киева Валерий Глиняный получил апелляционную жалобу прокурора ГПУ на решение судьи Соломенского районного суда Киева от 28 декабря 2015 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства о продлении срока личных обязательств Лукаш.

"Руководствуясь статьями 309, 399 Уголовного процессуального кодекса Украины, суд отказал в открытии производства", - говорится в сообщении.

Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 3-х месяцев в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности сообщила о "спецоперации" по задержанию Лукаш 5 ноября. Впоследствии выяснилось, что Лукаш до этого постоянно находилась в Киеве и жила в доме своей матери.

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6 ноября Печерский суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог 5,1 млн грн. Залог за нее внес Вадим Новинский.

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ГПУ подозревает Лукаш в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, во время ее пребывания в должности министра юстиции.

28 декабря Соломенский суд Киева отменил меру пресечения в отношении Лукаш и снял с нее процессуальные обязанности.