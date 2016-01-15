СБУ сдался боевик "казачьего полка" из "ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Луганщины весной 2014 года добровольно присоединился к так называемой "ЛНР", дежурил на блокпостах и патрулировал улицы Лисичанска. По данным спецслужбы, участия в боевых действиях он не принимал, убийств и других тяжких преступлений не совершал.

"Со временем он осознал, что идеи "Новороссии" используются подконтрольными российским спецслужбам главарями псевдореспублик для личного обогащения, оставляя местных жителей один на один со своими проблемами", - отмечает СБУ.

Читайте такжеСБУ сдался очередной боевик, разочарованный "ЛНР" (видео)

В настоящее время мужчина находится дома со своими родными и ждет освобождения от уголовной ответственности в установленном законом порядке.

Как рассказал сам экс-боевик, его зовут Алексей, он 1986 года рождения и является жителем Кременского района. В мае 2014 года он вступил в "казачий полк имени атамана Платова", проходил службу на блокпосте возле Луганска. По словам Алексея, когда начались активные боевые действия, его "командование" бросило подчиненных на произвол судьбы, они "упали духом" и не видели уже дальнейших перспектив.

Читайте такжеСБУ задержала "спецназовца ЛНР", проводившего "отпуск" в Николаеве (фото, видео)