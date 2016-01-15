ПС просит наказать сотрудников "Хаты магната" за использование оружия против его бойцов
"Правый сектор" просит правоохранительные органы привлечь к ответственности сотрудников базы отдыха "Хата магната" на курорте Драгобрат (поселок Ясиня, Закарпатская область) за использование оружия против бойцов ПС в ходе конфликта 10 января.
Об этом говорится в сообщении мобильного оперативного штаба ПС в Facebook.
"Сегодня (14 января) были поданы заявления в полицию относительно нанесения телесных повреждений бойцам ДУК ПС и использования оружия работниками комплекса "Хата Магната"... Напоминаем, у добровольцев, которых сейчас брошены за решетку, огнестрельные, колотые и резаные ранения, тяжелые сотрясения мозга, ушибы внутренних органов", - сказано в нем.
Представители движения подчеркивают, что стрельба была открыта не со стороны бойцов ПС.
Читайте такжеЗадержаны на Драгобрате подозреваются в преступлениях на Ивано-Франковщине накануне правоохранители
"На базе "Хата Магната" стреляли именно в наших ребят, но почему-то именно им шьют использования огнестрельного оружия! В суде наши бойцы постоянно теряли сознание из-за кровопотери и болевого шока, но ужгородские "служители Фемиды" методично, с садистским удовольствием фактически пытали их в течение 40 часов", - подчеркивается в сообщении.
По мнению ПС, реакция или ее отсутствие на указанные заявления в полицию о нанесении повреждений его бойцам станет "лакмусовой бумажкой того, существует ли вообще правоохранительная система и закон в нашей стране".