ПС просит наказать сотрудников "Хаты магната" за использование оружия против его бойцов

Об этом говорится в сообщении мобильного оперативного штаба ПС в Facebook.

"Сегодня (14 января) были поданы заявления в полицию относительно нанесения телесных повреждений бойцам ДУК ПС и использования оружия работниками комплекса "Хата Магната"... Напоминаем, у добровольцев, которых сейчас брошены за решетку, огнестрельные, колотые и резаные ранения, тяжелые сотрясения мозга, ушибы внутренних органов", - сказано в нем.

Представители движения подчеркивают, что стрельба была открыта не со стороны бойцов ПС.

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"На базе "Хата Магната" стреляли именно в наших ребят, но почему-то именно им шьют использования огнестрельного оружия! В суде наши бойцы постоянно теряли сознание из-за кровопотери и болевого шока, но ужгородские "служители Фемиды" методично, с садистским удовольствием фактически пытали их в течение 40 часов", - подчеркивается в сообщении.

По мнению ПС, реакция или ее отсутствие на указанные заявления в полицию о нанесении повреждений его бойцам станет "лакмусовой бумажкой того, существует ли вообще правоохранительная система и закон в нашей стране".