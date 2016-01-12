Сестра Савченко на суде пообщалась с задержанными на Донбассе российскими ГРУшниками

Вера передала россиянам слова своей сестры, передает ТСН.

"Мы не враги вам и никто на вас зла не держит. Мы понимаем, что вы были на службе и выполняли поставленные задачи. Надежда спрашивала о вас. И я, и Надя надеемся, что вас обменяют", - сказала Вера.

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В ответ на фразу о надежде на обмен Евгений Ерофеев сказал "Мы тоже". Но как не спрашивали журналисты, хотят ли россияне передать какие-то слова Савченко, они промолчали.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.

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23 декабря суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года в связи с тем, что ранее назначенный им меру пресечения в виде ареста истекает 2 января 2016 года.