В Черкассах будут судить инспектора ГАИ за фальсификацию протоколов в отношении активистов Майдана

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, следствием установлено, что работники роты ДПС ГАИ при УМВД в Кировоградской области в январе 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, внесли ложные сведения в рапорт и сфальсифицировали протокол о совершении жителем Кировограда административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) УК и в дальнейшем предоставили заведомо ложные показания в суде во время его рассмотрения.

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«В ходе проведения досудебного расследования уголовного производства о преступлениях, следственным отделом прокуратуры Черкасской области объявлено о подозрении бывшему инспектору роты ДПС ГАИ при УМВД Украины в Кировоградской области в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 384 (заведомо ложное показание) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Также в суд направлено ходатайство об избрании милиционеру меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Досудебные расследования уголовных производств о преступлениях, связанных с событиями Революции достоинства на территории Кировоградской области, осуществляются прокуратурой Черкасской области по поручению Генеральной прокуратуры Украины с целью обеспечения беспристрастного расследования, отметили в пресс-службе.