Нардеп заявил, что в Украине необходимо провести профилактические мероприятия из-за ситуации с гриппом

Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Андрей Шипко, указав на необходимость проведения профилактических мероприятий и сознательного отношения людей к наличию угрозы их жизни.

Кроме того, нардеп отметил, что сосредоточиться на проблеме должны не только медики, но и представители местной власти, потому что именно они ответственны за определение масштабов распространения болезни и установлении карантинного режима на местах.

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"Нужно немедленно организовать массовую разъяснительную работу, в частности – среди работодателей, руководителей заведений образования, заведений общественного пользования, с целью усиления санитарных мер" - добавил он.

Стоит отметить, что одним из эффективных путей предотвращения заболевания является вакцинация, но, по словам Андрея Шипко, в этом году от гриппа привиты всего 0,3% населения.

Также, по мнению нардепа, ситуация, которая сейчас сложилась, в очередной раз доказывает, что ликвидация СЭС была поспешной: до сих пор ряд функций, которые были закреплены за ней, не выполняются.

"Минздрав должен соответственно организовать разъяснительную профилактическую работу, довести до медицинских работников алгоритм действий; местные органы власти – отслеживать ситуацию и, в случае необходимости, принимать безотлагательные меры, а граждане – позаботиться о собственной безопасности и безопасности окружения", - подытожил депутат.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине зарегистрировано 25 случаев смерти от гриппа. Группой риска считаются беременные женщины, поскольку у них очень уязвимый иммунитет, а также дети и подростки, ведь именно они ведут наиболее активный образ жизни.