Климкин: при увеличении опасности Украина готова оперативно вывезти своих граждан из Египта

Об этом в эфире телеканала Интер заявил глава МИД Павел Климкин, передает Украинская правда.

Он отметил, что Украина "плотно отслеживает ситуацию, находится в постоянном контакте в реальном времени с Госавиаслужбой".

"Пока что она считает, что Украина может продолжать летать в аэропорты Египта. Сейчас там безопасность очень усилена, самолетам дана рекомендация обходить Синай", - отметил Климкин.

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Также он добавил, что МИД сотрудничает с туроператорами.

"Мы установили контакт практически со всеми туроператорами, чтобы в случае необходимости буквально в минутный срок предупредить их о возможной опасности", - добавил министр.

По его словам, в настоящее время расписание рейсов остается неизменным, но в случае увеличения опасности или любых других сигналов будет включено подготовлен план эвакуации граждан.

"Мы к этому готовы", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал поручение министерству инфраструктуры вместе со спецслужбами Украины безотлагательно выяснить наличие рисков для граждан Украины при перелетах в Египет в связи с недавними событиями в этом регионе.