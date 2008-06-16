В Standard & Poor's снизили кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг столицы Украины города Киева с «BB-» до «В+» - вслед за аналогичным действием по рейтингу Украины по обязательствам в иностранной валюте.

Об этом сообщается на официальном сайте московского офиса S&P.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте - с «ВВ-» до «В+», по обязательствам в национальной валюте - с «ВВ» до «ВВ-». Прогноз - «Стабильный». Понижение суверенных рейтингов обусловлено тем, что руководству страны не удалось принять адекватные меры по сдерживанию растущей инфляции в условиях перегрева экономики.

«Рейтинги города Киева отражают ограниченную финансовую гибкость города и развивающийся характер системы межбюджетных отношений, — отметил кредитный аналитик Standard & Poor`s Феликс ЭЙГЕЛЬ. - Рейтинг также отражает существенное давление со стороны расходов, сравнительно высокие валютные риски, а кроме того, необходимость и дальше повышать качество управления и уровень прозрачности».

Уровень рейтинга поддерживается ролью города как экономического, финансового и культурного центра Украины, что способствует росту бюджетных доходов, а также высокой ликвидностью.

Как указывается в сообщении рейтингового агентства, уровень рейтинга Киева ограничивается отсутствием предсказуемости в отношении будущих изменений в системе межбюджетных отношений: многие важные изменения в данный момент находятся на стадии обсуждения и могут сказаться на финансовых показателях Киева, а их результаты сейчас предсказать сложно. Однако не ожидается, что сколько-нибудь значимые реформы произойдут до 2009 г. Политический кризис в городе, связанный со смещением действующего мэра, недавно был разрешен - после переизбрания на пост мэра Леонида Черновецкого. До сих пор неопределенность, связанная с этим кризисом, не отразилась на финансовых показателях города, отмечают в S&P.

В пресс-релизе также указывается, что долг Киева, высокий в украинском контексте, делает город подверженным растущим валютным рискам. Полный долг, по всей видимости, стабилизируется на уровне 40-50% доходов в ближайшие три года вследствие роста доходов, но более 80% долга будет состоять из облигаций, номинированных в долларах США, с единовременным погашением. Уровень валютного риска усиливается в связи с ростом риска волатильности курса гривны в условиях политического кризиса на уровне центральной власти. У города хорошие показатели ликвидности; по состоянию на 15 мая 2008 г. денежные средства превышали платежи по обслуживанию долга.

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингу Украины, так как ситуация в стране в целом во многом определяет экономические и финансовые показатели Киева, отмечается в релизе.

«Если финансовые показатели города будут оставаться высокими, а расходы на обслуживание и погашение долга не превысят 10% доходов бюджета, в среднесрочной перспективе рейтинги города будут, вероятно, следовать за рейтингами страны», — подчеркнул Ф.ЭЙГЕЛЬ.

Независимо от развития ситуации на суверенном уровне ожидается, что Киев продолжит проводить взвешенную финансовую политику и контролировать свои потребности в финансировании. Однако в случае, если долг города будет расти быстрее, чем ожидается, или на его размер окажут существенное влияние колебания валютного курса, прогноз может быть изменен на «Негативный» и, более того, уровень рейтинга может оказаться под давлением, указывается в сообщении S&P.