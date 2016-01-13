В Черкассах вручили Всеукраинскую литературную премию имени Василия Симоненко

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, вручение премий состоялось в областной филармонии, где вчера прошел литературно-художественный вечер по случаю 81-й годовщины со дня рождения Василия Симоненко.

Как отметил председатель конкурсной комиссии Всеукраинской литературной премии имени Василия Симоненко Владимир Полищук, конкурс на соискание премии оказался достойным и представительным. На соискание премии боролись два десятка литераторов.

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Лауреатами премии 2015 года стали Александр Кучеренко (Александр Обрий) из Киева в номинации «За лучший первый поэтический сборник» за сборник стихов «Азбука юности» и Николай Шамрай из с. Пекари Каневского района Черкасской области в номинации «За лучшее художественное произведение» за сборник стихов «Клятва грому». Им вручили дипломы лауреатов и денежные премии в размере 15 тыс. грн.

На праздничном концерте лауреаты зачитали свою поэзию, также со сцены звучало еще много поэтических произведений, как из наследия Василия Симоненко, так и современных авторов.

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Справка УНИАН. Всеукраинская литературная премия имени Василия Симоненко основана 1987 году. Литературная премия имени Василия Симоненко присуждается за высокохудожественные литературные произведения (поэзия, проза, драматургия) гражданского звучания, направленные на построение независимой демократической Украины.

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Василий Симоненко (1935-1963) - украинский поэт и журналист, один из наиболее ярких представителей поколения «шестидесятников». С 1990-х годов и до настоящего времени произведения Симоненко регулярно переиздаются, его произведения включены в обязательную школьную программу. Награжден Государственной премией Украины имени Тараса Шевченко (1995 год - посмертно) - за сборники стихов и прозы «Лебеди материнства», «В твоем имени живу».