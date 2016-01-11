Разборки на Драгобрате: "Бесу" вызвали "скорую" во время судебного заседания (фото, видео)

Об этом сообщает Mukachevo.net.

"В зале Ужгородского горрайонного суда собралось немало общественности. Представитель обвинения на месте. В зал завели также подсудимых, которые выглядят очень побитыми, особенно Антон Окороков, который едва зашел в зал и сразу прилег на лавку. В остальных подсудимых также заметны существенные побои, в том числе на лице", - говорится в сообщении.

По информации сайта, сразу после драки на Драгобрате четверым из пяти задержанным оказали первую помощь в Раховской ЦРБ.

Около 17:25 суд объявил перерыв. Перед этим подозреваемый Антон Окороков, по прозвищу "Бес", начал требовать неотложную медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, Закарпатская обладминистрация заявила, что драку спровоцировали члены "Правого сектора".

По данным ОГА, 5 пьяных граждан около 4 часов утра 10 января ворвались на турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт "Драгобрат", чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сейчас им объявлено подозрения в хулиганстве.