Поддержавший оккупацию Крыма американский актер получил гражданство Сербии

Голливудский актер недавно дважды был в Сербии, где он встретился с высшим руководством страны, передает РТС.

Сигал после недавней встречи с премьер-министром Сербии Вучичем сказал, что сделает все, чтобы продвигать имидж Сербии, которую он считает своей родиной.

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Популярный актер также выразил желание открыть клуб айкидо в Белграде.

Стоит отметить, что Сигал неоднократно приезжал в Россию, а также встречался с Путиным.

Напомним, в августе 2014 года актер посетил оккупированный Крым.