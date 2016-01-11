Спасатели освободили из снежных заносов свыше 220 транспортных средств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук.

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Представитель ГСЧС рассказал, что для недопущения возникновения заторов вводились ограничения движения автомобильного транспорта на дорогах общего пользования в Запорожской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях.

В частности, для эвакуации транспортных средств из снежных заносов было организовано дежурство автомобилей повышенной проходимости.

"Из снежных заносов спасателями было высвобождено свыше 220 транспортных средств и оказана помощь более 400 людям", - сказал Демчук.