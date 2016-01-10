В Сумах возобновлено водоснабжение после аварийного отключения одного из водозаборов

Как передает корреспондент УНИАН, официальный сайт Сумского городского совета сообщает, что водоснабжение восстановили в 15.45, но реально в кранах на проспекте Курском вода появилась в 17.45.

Читайте такжеВ Сумах из-за аварии на одном из водозаборов без воды остались 40 тысяч человекПо словам главного инженера коммунального предприятия «Горводоканал» Иосифа Тисовского, на месте аварии работала бригада электромонтажников и аварийно-восстановительные бригады предприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумах в Курском микрорайоне из-за аварийного отключения Тополянского водозабора сегодня с 8.00 без водоснабжения оказались 40 тыс. человек, а также ряд предприятий и организаций.

Официальный сайт Сумского горсовета отмечал, что причиной отключения водозабора стал выход из строя шкафа управления станцией.

Справка УНИАН. Тополянский водозабор расположен на северо-западной окраине города Сумы в районе второй террасы правобережья реки Псел. Эксплуатация водозабора начата в 1966 году.