В Кировограде прошел митинг за присвоение городу "украинского названия"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 12 часов на площади Героев Майдана собрались около 100 сторонников присвоения городу "украинского названия". Люди держали в руках красно-черные и политические флаги. Участники акции возложили свечи к памятной стеле героям Небесной Сотни, а потом перешли на площадь перед городским советом и провели небольшой митинг.

Митингующие открыто не заявляли о поддержке какого-то одного украинского названия.

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"Ни Кировограда, ни Елисаветграда не будет. Мы выступаем за украинское название. Организаторы флеш-моба «Нет Ингульску» отказались от своего мероприятия, но мы пришли отстоять свою позицию, которая заключается в поддержке украинского названия", - заявили участники акции.

Предварительно на сегодня был анонсирован митинг противников переименования города в Ингульск. Однако организаторы решили его не проводить.

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