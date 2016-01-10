Задержана вооруженная группа, в ноябре избившая битами СБУшников в киевском парке

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что в состав группы входил также гражданин Российской Федерации.

23 ноября 2015 года в Киеве на территории парка отдыха «Гидропарк» возле одноименной станции метро участники группы совершили нападение на участников АТО – сотрудников Службы безопасности Украины и спортивными битами причинили им телесные повреждения различной степени тяжести.

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Один из пострадавших до сих пор находится в коме в результате тяжелой открытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа.

Во время обысков в этот же день по месту жительства и временного пребывания указанных лиц изъято: 6 гранат Ф1, 3 тротиловых шашки с детонаторами; около 500 патронов калибра 7,62 мм и две бейсбольные биты. Сами подозреваемые в ходе задержания оказали активное физическое сопротивление и установили угрозу применения имеющихся у них боеприпасов.

Органом досудебного расследования проверяются также факты возможных разбойных нападений, совершенных указанной вооруженной группой лиц на территории «Гидропарка».

Сейчас готовятся ходатайства в Печерский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения.