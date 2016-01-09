В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 140 населенных пунктов

В семи областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 142 населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Полтавской области нет электроснабжения в 72-х населенных пунктах, в Кировоградской – в 38-ми, в Одесской – в 17-ти, в Николаевской – в 7-ми, в Черкасской – в 6-ти, в Днепропетровской – в одном и в Донецкой области – в одном.

На протяжении 8 января восстановлено электроснабжение 126 населенных пунктов в трех областях: в Одесской – 90, в Донецкой – 21, в Днепропетровской – 15, которые были обесточены 7 и 8 января в результате сложных погодных условий (налипание мокрого снега, обледенение), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.