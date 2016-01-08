Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды

Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. «К концу суток 8 января сильный снег, метель, порывы ветра 15-18 м/с, местами снежные заносы, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении. Читайте такжеИз-за непогоды движение на части дорог Одесской и Запорожской областей перекрыто Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов.

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