Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды
10:48, 08 января 2016Общество
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Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.
К концу дня, 8 января, сильный снег, метель, порывы ветра 15-18 м/с / фото: УНИАН
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«К концу суток 8 января сильный снег, метель, порывы ветра 15-18 м/с, местами снежные заносы, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов.
Синоптики обещают резкие изменения температуры в течение недели
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