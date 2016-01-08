Хмельницкая область намерена закупить 52 школьных автобуса за счет софинансирования

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента образования и науки ОГА Олег Фасоля.

Он отметил, что в конце прошлого года область получила 31,2 млн грн из государственного бюджета на приобретение школьных автобусов в 2016 году. Столько же средств должны найти районные бюджеты.

Читайте такжеЖитомирская область получила 10 школьных автобусов"Районная власть уже проинформирована. Надеюсь, что, когда в начале весны перераспределяться свободные остатки местных бюджетов, будет выработан механизм приобретения автобусов для учебных заведений", - сказал чиновник.

По мнению Фасоли, экономным вариантом освоения софинансирования была бы общая тендерная закупка 52 единиц областным департаментом образования, что давало бы возможность удешевить стоимость автобусов.

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Справка УНИАН. Парк школьных автобусов Хмельницкой области сейчас насчитывает 361 транспортную единицу. Потребность области составляет еще 40 автобусов.

Отдельно замены требуют действующие школьные автобусы, что отработали эксплуатационный срок.