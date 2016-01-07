В Киеве столкнулись микроавтобус и грузовик: травмированы 14 человек
11:43, 07 января 2016Общество
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В Киеве в результате столкновения микроавтобуса и грузовика травмированы 14 человек.
В Киеве 14 человек пострадали из-за столкновения микроавтобуса и грузовика / autoua.net
Как сообщает управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 января около 16:00 на 24 км Столичного шоссе.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Benz 311 CDI не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3307.
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Вследствие ДТП водитель и 13 пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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