В Киеве столкнулись микроавтобус и грузовик: травмированы 14 человек

Как сообщает управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 января около 16:00 на 24 км Столичного шоссе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Benz 311 CDI не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3307.

Читайте такжеСтолкновение иномарки с военным внедорожником на Львовщине: 1 человек погиб, 4 травмированы (фото)

Вследствие ДТП водитель и 13 пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.