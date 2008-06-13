В центре Донецка 100 человек борются с НАТО

В центре Донецка, на площади им. Ленина, активисты КПУ и ПСПУ проводят акцию против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, под партийными флагами установлены палатки КПУ и ПСПУ, в которых раздают антинатовские листовки. Вдоль палаток размещены лозунги: "Мы против НАТО", "Территория без НАТО", "Нет НАТО!" и др.

Акция, в которой участвует до 100 человек, сопровождается советскими песнями.

Как сообщил депутат облсовета, секретарь Куйбышевского райкома КПУ Донецка Игорь ЖИТИНСКИЙ, акция является частью всеукраинской и проходит во всех областных центрах.

По его словам, акция "направлена на то, чтобы развенчать пропаганду вступления Украины в НАТО". "Мы эти мифы развенчиваем и показываем, что это далеко не так, как оно есть", - сказал И.ЖИТИНСКИЙ.

Секретарь Донецкого обкома ПСПУ Людмила КАЕТКИНА добавила, что "активисты ПСПУ не могли не поддержать акцию КПУ", потому что "это две партии, которые по-настоящему отстаивают интересы трудящихся и населения".