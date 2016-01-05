Миграционная служба ожидает, что заменит все паспорта на ID-карты за 4 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«До сих пор система идентификации была построена на бумажных носителях, и она хранится по месту оформления паспорта. Граждане, которые будут внесены в реестр и получают новые документы, смогут получить услуги по оформлению внутреннего документа - ID-карты и заграничного паспорта по любому месту нахождения в Украине», - отметил Соколюк.

По его словам, законопроект №3224 о внесении изменений в некоторые законы относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, во исполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским союзом должен полностью урегулировать вопрос введения ID-карт.

«Он в настоящее время находится в Верховной Раде, мы ожидали его принятия в 2015 году, однако этого не произошло, и мы ожидаем его принятия в ближайшее время», - добавил Соколюк.

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«Изменения, предусмотренные этим законопроектом, смогут очень существенно изменить саму систему и способствовать реформе миграционной службы», - считает он.

«После принятия законопроекта №3224 миграционная служба сможет оформлять паспорта в виде карт всем гражданам. Однако замена старых паспортов на ID-карты еще не предусмотрена, то есть она не является обязательной», - отметил Соколюк.

«Все паспорта, которые есть на сегодняшний день, будут действительными. Мы ожидаем, что за следующие 4 года мы заменим все документы, которые существуют на сегодняшний день. Мы предложим специальную пиар-кампанию широким кругам граждан о процедуре замены», - добавил Соколюк.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада несколько раз в «сигнальном» голосовании не поддерживала в первом чтении правительственный проект закона №3224, которым, среди прочего, предусмотрено введение ID-карт вместо внутренних паспортов гражданина Украины.

Паспорт гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки будет стоить 100-160 гривень (без НДС).