В Донецкой области террористы похищают молодых женщин для продажи за границу – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации местных жителей, банды российско-террористических войск, которые дислоцируются в районе н.п. Озеряновка Донецкой области, похищают молодых женщин (в основном в возрасте 25-26 лет). Захватчики удерживают пленников в палатках, практически под открытым небом, а недавно наладили канал продажи девушек за границу.

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«Отцу одной из таких девушек, который приехал за своей дочерью, боевики прострелили ноги. Тот, кто это совершил, был задержан так называемым «МГБ» несуществующей «ДНР». Главари боевиков инициировали расследование», - отметили в штабе.