В зоне АТО выявлены неизвестные бандформирования – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook со ссылкой на компетентный источник с подконтрольной боевикам территории.

В штабе АТО предположили, что это могут быть пособники террориста с позывным «Вагнер», которые вероятно причастны к ликвидации главарей пророссийских вооруженных банд, в частности, руководителя организованной преступной группировки «Призрак» - Мозгового, а также «казачьего атамана» Дремова.

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По данным источника, после решения «МГБ ДНР» от 11 декабря 2015 года об усилении контрразведывательных мероприятий и борьбы против самочинства некоторые бандформирования «ДНР» ожидают дальнейшей проверки и соответствующих санкций.

Кроме того, по данным разведки, в одном из подразделений российско-террористических войск, что совершает преступления против украинцев неподалеку от Мариуполя, решением российских кураторов был отстранен от руководства «командир». Это вызвало немалое возмущение в рядах оккупантов, близкое к бунту бандитов против своих хозяев из России, добавили в штабе.