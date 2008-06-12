Киевское метро продлило работу на час из-за Пола Маккартни

Подземка продлила работу на час из-за Пола Маккартни. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Также предприятие решило закрыть станцию "Майдан Незалежности" для входа и выхода пассажиров с 14:00 до 00:00 14 июня.

Станция будет работать только в режиме пересадочного узла между Святошинско- Броварской и Куреневско-Красноармейской линией.

В то же время предприятие намерено усилить дежурство обслуживающего персонала на станциях "Крещатик" и "Театральная", а также увеличить количество поездов на линиях.

Напомним, что Киевгорадминистрация ограничила движение транспорта в центре Киева 13-15 июня из-за концерта Пола Маккартни.

В частности, движение транспорта будет перекрыто по Майдану Незалежности от улицы Институтской до улицы Городецкого с 15:00 13 июня до 16:00 15 июня, а также по Хрещатику от Европейской площади до Бессарабской площади и улицы Садовой с 16:00 до 24:00 14 июня.

Фонд Виктора Пинчука организовал концерт Independence Concert известного рок- музыканта сэра Пола Маккартни в Киеве на Майдане Незалежности в субботу, 14 июня, в 21:00.

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