Адвокат уверен, что в 2016 году Савченко выйдет на свободу
15:40, 31 декабря 2015Общество
564
Защита Савченко уверена в скором освобождении летчицы.
REUTERS
Российский адвокат Марк Фейгин уверен, что украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко в 2016 году выйдет на свободу.
Об этом он написал в Twitter.
Читайте такжеСавченко передала в суд собственноручно подписанное заявление о взятии Корбана на поруки (фото)
"Друзей с наступающим праздником! Но есть тот, кого я поздравляю особенно. Надя, с Новым годом! В 2016-ом ты будешь свободна", - написал Фейгин.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter