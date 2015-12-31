Адвокат уверен, что в 2016 году Савченко выйдет на свободу

Российский адвокат Марк Фейгин уверен, что украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко в 2016 году выйдет на свободу.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте такжеСавченко передала в суд собственноручно подписанное заявление о взятии Корбана на поруки (фото)

"Друзей с наступающим праздником! Но есть тот, кого я поздравляю особенно. Надя, с Новым годом! В 2016-ом ты будешь свободна", - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.