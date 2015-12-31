Адвокат уверен, что в 2016 году Савченко выйдет на свободу

15:40, 31 декабря 2015
Общество
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Защита Савченко уверена в скором освобождении летчицы.

REUTERS

Российский адвокат Марк Фейгин уверен, что украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко в 2016 году выйдет на свободу.

Об этом он написал в Twitter.

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"Друзей с наступающим праздником! Но есть тот, кого я поздравляю особенно. Надя, с Новым годом! В 2016-ом ты будешь свободна", - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.

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