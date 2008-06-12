Священный путь Христа на Голгофу восстанавливают в Винницкой области

В городе Шаргород Винницкой области при поддержке меценатов и власти начато строительство Крестной Дороги по примеру Иерусалимской.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях к началу строительства в одном из древнейших сооружений города Шаргорода костеле Святого Флориана приняли участие глава Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, председатель областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ, меценат Владимир БАРЕЦКИЙ и представители разных конфессий области.

Шаргородская Крестная Дорога (Кальвария) получила Папское благословение, которое вместе с памятной символической мраморной доской - краеугольным камнем привез из Рима посол Ватикана в Украине Апостольский нунций архиепископ Иван ЮРКОВИЧ. Архиепископ отслужил Божественную литургию в честь такого знаменательного события в жизни христиан и поздравил всех с большим праздником духовного возрождения и единения.

"Идея создания Крестной Дороги по примеру Иерусалимской принадлежит группе не безразличных к возрождению своего славного края людей, которые задумались, что можно сделать для истории Шаргородщини. Мы сейчас пользуемся культовыми сооружениями, которым по 300-400 лет. Поэтому и решили сделать свой посыльный взнос в возвеличивание славы Господней – построить имитацию священного пути, который соответствует пути Христа на Голгофу", - рассказал один из 14 меценатов ее строительства В.БАРЕЦКИЙ.

Он отметил, что Крестная Дорога – это одна из западных практик богослужения, в основу которого возлагаются воспоминания верующих о пути Иисуса Христа на Голгофу. Крестная Дорога в Шаргороде начнется из центра города, от костела Святого Флориана, пройдет по улице, которая ведет к реке Мурафа, а далее по холмам села Гибаловки, сообщил В.БАРЕЦКИЙ.

Он рассказал, что с середины XIV века, когда опека над святыми местами в Иерусалиме была поручена францисканцам, утвердился обычай паломников осуществлять стояние в отдельных местах этого маршрута. Уже в XV-XVI веках в разных регионах Европы, наследуя этот обычай, возникла традиция серийно отображать сцены Страстей Христа. Изображения могли быть скульптурными, рельефными или живописными, расположенными на открытом пространстве или в каплицах. Возникали также места особенного чествования Страстей Христовы – Кальварии (с латыни Кальвария - Голгофа), служившие местами для свершения процессий Крестной Дороги.

"Мы также воспроизведем этих 14 стояний в виде дворца Пилата со святой лестницей, моста ангелов и рядом каплиц, среди которых: Вложение креста, первого, второго, третьего падения, встречи Иисуса с Марией, святой Вероники, плачучих женщин, раздевание и распятие Иисуса и каплица Господнего Гроба", - отметил меценат. В.БАРЕЦКИЙ сказал, что на это нужно достаточно много средств, “но для славы Господней ничего не жаль. За три – пять лет планируется завершить этот уникальный и пока единственный проект в Украине".