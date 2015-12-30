Есть доказательства, что именно Садовник руководил действиями экс-беркутовцев Зинченко и Аброськина на Майдане – ГПУ

У Генеральной прокуратуры есть подтверждение того, что именно Дмитрий Садовник координировал действия бывших беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина во время Революции достоинства. Об сообщил старший прокурор ГПУ Алексей Донской, сообщает ГромадськеТВ.

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"Есть видеозаписи, где видно, что Садовник руководит их действиями. Дает команды, каким образом им отступать или наоборот, на каких позициях закрепляться. Это определенно были не хаотичные действия. Этими действиями руководил Садовник с момента, как он там появился", - сказал Донской.

Также он отметил, что сейчас собрана более чем достаточная доказательная база, но следствие в свое время много потеряло в связи с тем, что Садовник бежал. На том этапе доказательная база строилась через него.

Напомним, 28 декабря, Святошинский суд Киева продлил срок содержания под стражей экс-беркутовцев Аброськина Павла и Сергея Зинченко до 25 февраля 2016 года.

В марте-апреле 2014 правоохранители задержали, а суд арестовал экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Євромайдана на улице Институтской 20 февраля в Киеве. В сентябре прошлого года Садовник сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск. Экс-беркутовцев обвиняют по делу расстрела 39 безоружных участников протеста на Майдане.

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18-20 февраля 2014 активное противостояние между силовиками и протестующими Майдана перешло в силовую фазу, через что, по данным Минсздрава, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали еще 622.

Адвокат экс-беркутовца Павла Аброськина уверяет, что его подзащитный не использовал оружие против протестующих во время Евромайдана.