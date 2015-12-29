В 2015 году в странах ЕС лечение прошли более 600 военнослужащих - МИД

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Представитель МИД рассказал об основных достижениях украинской дипломатии в 2015 году.

"Мы смогли скоординировать деятельность всех органов власти в том, чтобы вернуть почти 300 человек из зон стихийных бедствий, как это было в Непале. Более 380 граждан Украины были освобождены из тюрем во всем мире. Мы также предоставили содействие в лечении наших военных. Более 600 военных прошли лечение в странах Европейского Союза, и прошли реабилитацию", - сказал Макеев.

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Также он сообщил, что продолжается работа по усовершенствованию консульской службы Украины за рубежом, которая работает для граждан.