Керченская переправа может остановиться до Нового года из-за непогоды
00:12, 29 декабря 2015Общество
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Керченская паромная переправа в оккупированном Россией Крыму может остановиться в связи с непогодой, которая прогнозируется с 29 декабря 2015 года по 1 января 2016 года.
Керченская переправа может остановиться до Нового года / krymr.com
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на ООО «Морская дирекция».
«С 29 декабря 2015 года с 1 января 2016 года прогнозируется ухудшение погоды, возможна остановка Керченской паромной переправы», – сообщает пресс-служба ведомства.
В «Морской дирекции» подчеркивают, что на Керченской паромной переправе усилены меры по досмотру пассажиров и автотранспорта и просят «отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности».
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Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.
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