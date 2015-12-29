Керченская переправа может остановиться до Нового года из-за непогоды

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на ООО «Морская дирекция».

«С 29 декабря 2015 года с 1 января 2016 года прогнозируется ухудшение погоды, возможна остановка Керченской паромной переправы», – сообщает пресс-служба ведомства.

В «Морской дирекции» подчеркивают, что на Керченской паромной переправе усилены меры по досмотру пассажиров и автотранспорта и просят «отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности».

Читайте такжеНа Керченской переправе паром наехал на причал

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.