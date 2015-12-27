В Ривненской области за попытку сбыта незаконно добытого янтаря задержали судью и таможенника

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновники назначили встречу с покупателем на одной из автомобильных заправочных станций на трассе Киев - Одесса, где и были задержаны при продаже драгоценного товара.

По предварительным выводам экспертов, общая стоимость изъятого сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области камня составляет более 75 тысяч гривен.

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Полицией открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли в Ривненской области почти 22 килограмма янтаря-сырца, цена которого превышает полмиллиона гривень.