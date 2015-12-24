Главу "Укравтодора" избили в собственном кабинете - Пивоварский

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в Facebook.

"Дело в том, что недавно они попытались запугать новоназначенного председателя Службы автомобильных дорог в Николаевской области, поскольку тот отказался принимать в компании работу без проверки, ведь и объемы работ выглядели завышенными, и к качеству их исполнения возникли вопросы. Поэтому "добросовестный подрядчик" решил зайти "сверху", - отметил он.

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"К счастью, Андрей был в кабинете не сам и с помощью коллег удалось отбиться от нападавших, которые сразу после этого скрылись. В "Укравтодоре" осталось видео, на котором они убегают от охраны", - пишет Пивоварский.

По его словам, заявление в правоохранительные органы уже написано, окровавленная одежда передана как вещественное доказательство. "Мы ждем от следствия быстрых и решительных действий", - добавил министр.

Це шок. Важко повірити, що волонтери, які готові безкоштовно працювати, щоб Україна мала інше, світле майбутнє, і люди, ... Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on Thursday, December 24, 2015

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