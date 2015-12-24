Украинцы оценили качество админуслуг в 2015 году: довольных стало больше

По результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Центром экономических и политических исследований имени А. Разумкова, 37% опрошенных сочли качество предоставленных админуслуг в 2015 году удовлетворительным.

Для сравнения, по результатам аналогичного опроса, проведенного в 2014 году, доля удовлетворенных в 2014 году составила 35%.

Админуслугами в уходящем году воспользовалось большинство из 2 009 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированной территории Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – порядка 69%. Среди тех респондентов, кому пришлось лично обращаться за теми или иными админуслугами довольны их качеством остались 42%, не довольны - 48%. Показательным является то, что 70% опрошенных ответили, что не давали взятки за получение административных услуг в 2015 году.

Ранее, по результатам онлайн-опросов, проведенных порталом ONLINE.UA, в 2015 году большинство украинцев не давали взяток, но продолжали сталкиваться с коррупцией на местах. Из более чем 40 тысяч украинцев, 35% опрошенных приходилось давать взятки в этом году, 65% респондентов не давали взяток. При этом, 72% опрошенных ответили, что сталкивались с коррупцией на местах, против 28%, которые выбрали отрицательный вариант ответа.

Напомним, в этом году Министерством юстиции Украины был введен ряд инноваций в части предоставления админуслуг. Так, Минюстом были переданы на места полномочия по предоставлению услуг регистрации недвижимости и бизнеса. С 21 декабря, помимо местных органов власти и центров админуслуг, регистрационные услуги начали предоставлять 7000 нотариусов по всей стране.

«Это большая армия людей, которые готовы честно работать и предоставлять качественный сервис. Частные нотариусы за 1 день работы подключились к реестрам и сделали 750 различного рода регистрационных действий. Я убежден, что конкурентная среда, когда украинец может обратиться в тот сервисный центр или к тому, кто предоставит более качественный и комфортный сервис — это очень правильный подход, который обеспечивает конкуренцию и комфорт для простого гражданина", — прокомментировал изменения в системе Министр юстиции Павел Петренко.