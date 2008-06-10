Президент ликвидировал ряд вспомогательных органов (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О ликвидации некоторых консультативных, совещательных и других вспомогательных органов” от 9 июня.

Как сообщает официальный сайт Президента, с целью оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образованных для обеспечения осуществления Президентом Украины его конституционных полномочий, ликвидируются Всеукраинский студенческий совет; Комиссия по вопросам космической деятельности; Стратегический совет по развитию государственной политики; Национальный совет по проблемам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.