Президент ликвидировал ряд вспомогательных органов (список)

07:21, 10 июня 2008
Общество
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Указ размещен на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О ликвидации некоторых консультативных, совещательных и других вспомогательных органов” от 9 июня.

Как сообщает официальный сайт Президента, с целью оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образованных для обеспечения осуществления Президентом Украины его конституционных полномочий, ликвидируются Всеукраинский студенческий совет; Комиссия по вопросам космической деятельности; Стратегический совет по развитию государственной политики; Национальный совет по проблемам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

 

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