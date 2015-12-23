В патрульной полиции заявили о 80% доверии украинцев к их работе

Отмечается, что уровень доверия населения к патрульной полиции вырос на 80% .Об этом свидетельствуют данные внутреннего мониторинга Департамента патрульной полиции.

В ведомстве также отметили рост количества звонков на «горячую линию». Если в октябре было получено 4625 звонков, то в ноябре - уже 5537.

«Тот факт, что все больше людей обращается за помощью к патрульным свидетельствует о растущем уровне доверия к правоохранителям», - считают в патрульной полиции.

Как говорится в результатах мониторинга, статистика отражает общую позитивную динамику по всем показателям работы национальной полиции за 2015 год. Значительно возросла скорость прибытия на место происшествия, в среднем по Киеву этот показатель составляет 9 минут 27 секунд.

В департаменте также отметили, что увеличение оперативности реагирования позволило полицейским, по горячим следам, задержать в Киеве свыше 450 злоумышленников. В целом же, с момента запуска, патрульные отработали более 500 тысяч задач.

Отметим, что активная стадия реформирования национальной полиции началась менее шести месяцев назад и ещё не закончилась в части регионов, но общие показатели по оценкам экспертов уже достаточно позитивны. К процессу очищения рядов полицейских активно подключается общественность, принимая участие в работе аттестационных комиссий, проведении расследований по фактам нарушений правоохранителями.