Порошенко назвал решение ЕК по безвизовому режиму окончательным переходом Украины от советского прошлого в Европу

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, решение Еврокомиссии, в котором она предлагает включить Украину в список стран с безвизовым режимом с ЕС, «является окончательным в вопросе исторического выбора Украины».

«Это тот окончательный рубикон, который мы перешли от постсоветской Украины, от Советского Союза, от нашего коммунистического прошлого, это знаменует возвращение Украины в семью европейских народов», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.

Диалог между Евросоюзом и Украиной о либерализации визового режима начался в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине План действий по визовой либерализации.