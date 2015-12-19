Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая
06:00, 19 декабря 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая.
Фото УНИАН
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Порошенко в поздравлении пожелал мира и благополучия каждой семье.
"Поздравляю всех - взрослых и маленьких украинцев с Днем Святого Николая! Мира и благополучия каждой украинской семье", - говорится в сообщении.
Вітаю усіх - дорослих і малих українців з Днем Святого Миколая!Миру й добробуту кожній українській родині.Автор ілюстрації: Кость ЛавроPosted by Петро Порошенко on Friday, December 18, 2015
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