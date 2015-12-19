Порошенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Порошенко в поздравлении пожелал мира и благополучия каждой семье.

"Поздравляю всех - взрослых и маленьких украинцев с Днем Святого Николая! Мира и благополучия каждой украинской семье", - говорится в сообщении.