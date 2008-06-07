Кувейт впервые начал добычу природного газа

Кувейт намерен впервые взяться за добычу природного газа. Об этом сообщил министр нефти страны Мохаммед аль-Элейм, передает Associated Press со ссылкой на сообщения в местных СМИ. По словам министра, природный газ будет производиться исключительно для внутреннего потребления. М.аль-Элейм сообщил, что государственная компания Kuwait Oil Co. начала добычу 4 июня с.г. - на уровне 1,42 куб. м/сутки.

Объем добычи будет увеличиваться до 4,96 куб. м/сутки в течение 10 дней, при этом компания намерена достигнуть отметки 28 млн куб. м/сутки к 2015 г. Министр нефти Кувейта подчеркнул, что страна пока по-прежнему вынуждена импортировать природный газ для обеспечения энергоснабжения и нефтехимической промышленности.